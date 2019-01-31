31 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Kaptan salonda

Kaptan salonda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Fırtına, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. 'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.

Fırtına, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. 'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı. İzinli olan Kamil ve Toure ile Amiri Hosseini'nin katılmadığı antrenmanda, Sosa ise salonda çalıştı.

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