30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcıya sürpriz doğum günü kutlaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2019

Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya dolayısıyla 'nde sürpriz bir kutlama yaptı.

Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı Jose Sosa ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

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