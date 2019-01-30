Trabzonsporlu Yusuf Yazıcıya sürpriz doğum günü kutlaması

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması
Giriş Tarihi: 30.01.2019
Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya doğum günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürpriz bir kutlama yaptı.
Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı Jose Sosa ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.
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