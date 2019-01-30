30 Ocak 2019, Çarşamba
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Hak eden oynar
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Ünal Karaman, "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil.
Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajı ile gençleri ateşliyor. 52 yaşındaki hoca, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, genç futbolcuların bu doğrultuda istekli olmaları moralleri yükseltiyor.
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