30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hak eden oynar

Hak eden oynar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

, "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil.

Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajı ile gençleri ateşliyor. 52 yaşındaki hoca, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, genç futbolcuların bu doğrultuda istekli olmaları moralleri yükseltiyor.
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