31 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Hedef kupa

Hedef kupa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

, çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti.

, çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti. Kuraya katılan yönetici Tuncay Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da eleriz" dedi.

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