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Hedef kupa
Giriş Tarihi: 31.01.2019
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti. Kuraya katılan yönetici Tuncay Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da eleriz" dedi.
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