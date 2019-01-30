30 Ocak 2019, Çarşamba
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Trabzon evrim geçirdi
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Trabzonspor deyim yerindeyse evrim geçirdi...
Onur, Burak ve Kucka ile yollarını ayıran Olcay'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor, Sosa, Onazi ve Pereira'dan ise sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. İranlılar Amiri ve Hosseini de milli takım kampında. Sezon başında kadroda yer alan bu 9 oyuncudan ligin 2. yarısında istifade edemeyen Fırtına, transfer de yapamadı. Kadro derinliği noktasında sıkıntı yaşayan bordo-mavililer altyapıdan takviye ile nefes aldı.
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