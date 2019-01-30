30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzon evrim geçirdi

Trabzon evrim geçirdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

deyim yerindeyse evrim geçirdi...

Onur, Burak ve Kucka ile yollarını ayıran Olcay'ı kadro dışı bırakan , Sosa, Onazi ve Pereira'dan ise sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. İranlılar Amiri ve Hosseini de milli takım kampında. Sezon başında kadroda yer alan bu 9 oyuncudan ligin 2. yarısında istifade edemeyen Fırtına, transfer de yapamadı. Kadro derinliği noktasında sıkıntı yaşayan bordo-mavililer altyapıdan takviye ile nefes aldı.
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