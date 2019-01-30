30 Ocak 2019, Çarşamba
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Toparlan artık Rodallega!
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Golcü oyuncu Hugo Rodallega, son 2 haftadır suskun.
Ligin ilk yarısında harika bir performans ortaya koyan 33 yaşındaki Kolombiyalı, ikinci devrede hem Başakşehir hem de Sivas maçında beklenen performansın altında bir görüntü verdi ve gol sevinci yaşayamadı. Bordomavili taraftarlar, sosyal medyada "Bir an önce kendine gelmeli" çağrısı yapıyor. Tecrübeli forvet "Ankaragücü maçı ile birlikte gerçek performansımı sahaya yansıtacağım" dedi.
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