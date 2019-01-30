30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Toparlan artık Rodallega!

Toparlan artık Rodallega!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Golcü oyuncu Hugo Rodallega, son 2 haftadır suskun.

Ligin ilk yarısında harika bir performans ortaya koyan 33 yaşındaki Kolombiyalı, ikinci devrede hem hem de maçında beklenen performansın altında bir görüntü verdi ve gol sevinci yaşayamadı. Bordomavili taraftarlar, sosyal medyada "Bir an önce kendine gelmeli" çağrısı yapıyor. Tecrübeli forvet "Ankaragücü maçı ile birlikte gerçek performansımı sahaya yansıtacağım" dedi.
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