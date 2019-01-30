30 Ocak 2019, Çarşamba
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Sarhoş musun!
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Başakşehır maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un hataları ile 4-2 yenilen Trabzonspor'a bir şok da PFDK'dan gelmişti...
O karşılaşmada gözlemci Oğuz Arıkal'ın raporu doğrultusunda PFDK, Karadeniz ekibinin 27 bin taraftarının pasoligini bloke etmişti. Bordo-mavili camianın sert tepkisini çeken Arıkal'e, "Diğer maçlardaki küfür ve kötü tezahüratın yarısı bile yapılmadı ama sen abartarak yazdın" tepkisi gösterildi. Oğuz Arıkal, G.Saray'ın hocası Fatih Terim'le tartışmasında gündeme gelmişti. Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında gözlemci Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? Yürü git" demişti.
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