30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sarhoş musun!

Sarhoş musun!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Başakşehır maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi 'un hataları ile 4-2 yenilen 'a bir şok da 'dan gelmişti...

O karşılaşmada gözlemci 'ın raporu doğrultusunda , ekibinin 27 bin taraftarının pasoligini bloke etmişti. Bordo-mavili camianın sert tepkisini çeken Arıkal'e, "Diğer maçlardaki küfür ve kötü tezahüratın yarısı bile yapılmadı ama sen abartarak yazdın" tepkisi gösterildi. Oğuz Arıkal, G.Saray'ın hocası 'le tartışmasında gündeme gelmişti. Terim, yarı final rövanşında gözlemci Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? Yürü git" demişti.
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