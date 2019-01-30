Fırtına Karamanla sıkı çalışıyor

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Fırtına Karaman'la sıkı çalışıyor
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Teknık direktör Ünal Karaman, ortaya çıkarmak istediği takım ruhu ve oyun şablonundan taviz vermeden çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Bordomavililerin antrenmanları maç havasında geçerken, her geçen gün yeni bir ismi Türk futboluna sunan Karadeniz ekibinde gençler 52 yaşındaki hocanın gözüne girmek için sıkı şekilde mücadele ediyor.
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