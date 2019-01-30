30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına Karaman'la sıkı çalışıyor

Fırtına Karamanla sıkı çalışıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Teknık direktör , ortaya çıkarmak istediği takım ruhu ve oyun şablonundan taviz vermeden çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Bordomavililerin antrenmanları maç havasında geçerken, her geçen gün yeni bir ismi Türk futboluna sunan ekibinde gençler 52 yaşındaki hocanın gözüne girmek için sıkı şekilde mücadele ediyor.
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