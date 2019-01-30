30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Cengiz’den eksiği yok

Cengiz’den eksiği yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'un genç yeteneği Abdülkadir Parmak ışıl ışıl parlıyor.

ile oynanan kupa maçında 2 golle Fırtına'nın çeyrek finale çıkmasında başrol oynayan 24 yaşındaki orta saha, sınavının da kurtarıcı rolünü üstlendi. Abdülkadir'i şu anda Karsspor'u çalıştıran eski hocası Erol Batur yorumladı. Batur, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadar şans bulursa onu çok daha konuşuruz. Onu okul bahçesinde keşfettik, sonra Yenimahallespor'a kattık. Çalışmayı çok sever. Şans bulursa Roma'ya gönderdiğimiz kadar başarılı olur. Yetenekleri Cengiz'den aşağı değil. Top tekniği ve gol vuruşları mükemmel. Çok disiplinlidir" dedi.
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