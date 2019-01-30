30 Ocak 2019, Çarşamba
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Cengiz’den eksiği yok
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Parmak ışıl ışıl parlıyor.
Balıkesirspor ile oynanan kupa maçında 2 golle Fırtına'nın çeyrek finale çıkmasında başrol oynayan 24 yaşındaki orta saha, Sivasspor sınavının da kurtarıcı rolünü üstlendi. Abdülkadir'i şu anda Karsspor'u çalıştıran eski hocası Erol Batur yorumladı. Batur, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı kadar şans bulursa onu çok daha konuşuruz. Onu okul bahçesinde keşfettik, sonra Yenimahallespor'a kattık. Çalışmayı çok sever. Şans bulursa Roma'ya gönderdiğimiz Cengiz Ünder kadar başarılı olur. Yetenekleri Cengiz'den aşağı değil. Top tekniği ve gol vuruşları mükemmel. Çok disiplinlidir" dedi.
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