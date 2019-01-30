30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Gençler hırs küpü

Gençler hırs küpü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

tahtası kapalı olan ekibi, yoluna gençlerle devam ediyor.

'nda yarı finale çıkan ve 'de de yoluna devam eden bordo-mavililer, kadro sıkıntısı yaşanmasına rağmen gençlerle iki kulvarda da yarışın içinde kalmayı hedefliyor. , sık sık gençlerle toplantı yapıyor.
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