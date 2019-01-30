30 Ocak 2019, Çarşamba
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Forması kuru kalmaz
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçta 5 puan kaybı yaşayan Trabzonspor'un özellikle geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmaması teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürüyor.
Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "Bu takımın ve mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" yorumlarında bulunurken, teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularına övgüler yağdırdı. 52 yaşındaki hoca "Mücadeleden kopmamalarından ve pes etmemelerinden memnunum. Benim futbolcumun forması kuru kalmaz ve sahada basmadık yer bırakmaz. Bunun için koşacaklar ve koşuyorlar zaten" dedi.
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