30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Forması kuru kalmaz

Forması kuru kalmaz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçta 5 puan kaybı yaşayan 'un özellikle geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmaması teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan, "Bu takımın ve mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" yorumlarında bulunurken, teknik direktör da oyuncularına övgüler yağdırdı. 52 yaşındaki hoca "Mücadeleden kopmamalarından ve pes etmemelerinden memnunum. Benim futbolcumun forması kuru kalmaz ve sahada basmadık yer bırakmaz. Bunun için koşacaklar ve koşuyorlar zaten" dedi.
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