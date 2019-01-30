30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fedakâr Sosa

Fedakâr Sosa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Kaptan , maçında forma giymek istiyor.

Takımdan ayrı olarak koşulara ve topla çalışmalara başlayan tangocunun bugüne kadar kendisine verilen programa harfiyen uyduğu ve bu nedenle tedavi sürecinin kısaldığı da belirtildi. Özverili şekilde çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki yıldızın, 'ne karşı oynayıp oynamayacağı cumartesi belli olacak.
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