30 Ocak 2019, Çarşamba
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Fedakâr Sosa
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Kaptan Sosa, Ankaragücü maçında forma giymek istiyor.
Takımdan ayrı olarak koşulara ve topla çalışmalara başlayan tangocunun bugüne kadar kendisine verilen programa harfiyen uyduğu ve bu nedenle tedavi sürecinin kısaldığı da belirtildi. Özverili şekilde çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki yıldızın, Ankaragücü'ne karşı oynayıp oynamayacağı cumartesi belli olacak.
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