30 Ocak 2019, Çarşamba
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12 puan direklere
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çekmeye devam ediyor.
Ligin ikinci yarısında oynanan Başakşehir maçında 2, Sivasspor karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen bordo-mavililerin bu yıl ligde toplam 13 şutu direğe takıldı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor Beşiktaş ile berabere kalırken; Göztepe ve Başakşehir'e mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Kayserispor'u ise yıkmayı başardı. Trabzonspor direğe takıldığı maçlarda 12 puan kaybetti.
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