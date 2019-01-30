30 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

12 puan direklere

12 puan direklere
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Fırtına bu sezon hakem hatalarının yanı sıra kale direklerinden de çekmeye devam ediyor.

Ligin ikinci yarısında oynanan maçında 2, karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen bordo-mavililerin bu yıl ligde toplam 13 şutu direğe takıldı. ekibi bu karşılaşmalarda Sivasspor, Erzurumspor ile berabere kalırken; ve Başakşehir'e mağlup oldu. , ve 'u ise yıkmayı başardı. direğe takıldığı maçlarda 12 puan kaybetti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hak eden oynar Hak eden oynar
Cengiz’den eksiği yok Cengiz’den eksiği yok
Trabzonsporda UÇK tepkisi Trabzonspor'da UÇK tepkisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör