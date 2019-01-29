29 Ocak 2019, Salı
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Savunma bakanı
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Trabzonspor'da Sivasspor maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin Türkmen'di.
Trabzonspor'da Sivasspor maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin Türkmen'di. Bordo-mavililerde formayı aldıktan sonra savunmada müthiş bir performans gösteren 21 yaşındaki savunmacı, Sivasspor maçında mükemmele yakın bir görüntü sergiledi. Birçok ikili mücadelede ayakta kalan, yerinde müdahaleleriyle Sivasspor'un hücum elemanlarına fırsat tanımayan Hüseyin'in bu performansı artık savunmanın yeni sigortası olduğunu herkese gösterdi.
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