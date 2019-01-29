29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Savunma bakanı

Savunma bakanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Trabzonspor'da maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin 'di.

Trabzonspor'da maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin 'di. Bordo-mavililerde formayı aldıktan sonra savunmada müthiş bir performans gösteren 21 yaşındaki savunmacı, Sivasspor maçında mükemmele yakın bir görüntü sergiledi. Birçok ikili mücadelede ayakta kalan, yerinde müdahaleleriyle Sivasspor'un hücum elemanlarına fırsat tanımayan Hüseyin'in bu performansı artık savunmanın yeni sigortası olduğunu herkese gösterdi.

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