29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Olcay’a Ankaragücü talip

Olcay’a Ankaragücü talip
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Geçtiğimiz ay bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, tecrübeli futbolcu ve ile iletişime geçti. Daha önce gelen teklifleri "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" sebebini sunarak reddeden Olcay'ın teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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