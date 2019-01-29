29 Ocak 2019, Salı
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Olcay’a Ankaragücü talip
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, tecrübeli futbolcu ve Trabzonspor ile iletişime geçti. Daha önce gelen teklifleri "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" sebebini sunarak reddeden Olcay'ın teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.
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