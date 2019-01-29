29 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Yusuf taş gibi
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan Yusuf Yazıcı, Sivasspor sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan Yusuf Yazıcı, Sivasspor sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Toplam 14 ikili mücadeleyi aldı ve rekora koştu. 7 kez adam geçti. 94 kezle Trabzonspor'un topla en fazla buluşan ismi olan Yusuf'un 3 şutundan 1'i yerini buldu. 2 kilit pas verdi. 3'ü top çalma olmak üzere 7 defansif hamle yaparak sahanın en iyisi oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!