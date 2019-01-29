29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ankaragücü biletleri satışta

Ankaragücü biletleri satışta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi Şenol Güneş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.

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