29 Ocak 2019, Salı
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Ankaragücü biletleri satışta
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi Şenol Güneş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.
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