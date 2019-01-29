29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Kupa canavarı

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen tam bir kupa canavarı oldu.

ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen tam bir kupa canavarı oldu. Türkiye'de 'yı kaldıran 33 yaşındaki Kolombiyalı ardından 10 kupa daha alarak muhteşem bir performans sergiledi.

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