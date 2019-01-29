Karadeniz ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen Teofilo Gutierrez tam bir kupa canavarı oldu.

Karadeniz ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen Teofilo Gutierrez tam bir kupa canavarı oldu. Türkiye'de Süper Kupa'yı kaldıran 33 yaşındaki Kolombiyalı ardından 10 kupa daha alarak muhteşem bir performans sergiledi.