29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ah şu direkler

Ah şu direkler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı.

Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (13) oldu. (Kupa ile 15 kez direğe takıldı) Bordo-mavililer biraz şanslı olsa şu anda 41 gole ulaşacaktı. Ekuban direkten dönen 9'uncu Trabzonsporlu konumunda. Sadece Hugo Rodallega'nın son iki sezonda 12 şutu direğe takıldı.

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