Altyapı sırtlıyor

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı.

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı. Olcay'ın kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa'dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri'den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. 12 günde lig ve kupada 4 maça çıkan Fırtına'da, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8'i ise altyapıdan yetişti.