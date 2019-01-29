29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Altyapı sırtlıyor

Altyapı sırtlıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı.

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı. Olcay'ın kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa'dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri'den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan , 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. 12 günde lig ve kupada 4 maça çıkan Fırtına'da, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8'i ise altyapıdan yetişti.

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