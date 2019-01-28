28 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan ne yapsın

Uğurcan ne yapsın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Trabzon’un genç kalecisi, dün çok kritik kurtarışlara imza attı, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu.

Süper Lig'de 13. haftada oynanan Fenerbahçe maçı ile eldivenleri giyen Uğurcan Çakır, dün akşam 'un öne çıkan isimlerinden oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, karşısında 1 gole engel olamazken, yaptığı kritik kurtarışlarla 90 dakikaya damga vurdu. Kalesinde güven veren Uğurcan, 45. dakikada 'ın uygun durumundaki kafa vuruşunda iyi yer tuttu. 52'de Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden sert şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 64'te de Rybalka'nın füzesinde parmaklarının ucuyla topa müdahale etti. Yaptığı başarılı kurtarışların dışında topu oyuna hızlı sokan yıldız kaleci, dün akşam sahanın başarılı isimleri arasında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sivasda kazanan yok! Sivas'da kazanan yok!
Ünal Karamandan hakem isyanı! Ünal Karaman'dan hakem isyanı!
Yusuf’a yeni görev Yusuf’a yeni görev
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör