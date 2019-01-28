Uğurcan ne yapsın
Trabzon’un genç kalecisi, dün çok kritik kurtarışlara imza attı, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu.
Süper Lig'de 13. haftada oynanan Fenerbahçe maçı ile eldivenleri giyen Uğurcan Çakır, dün akşam Trabzonspor'un öne çıkan isimlerinden oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor karşısında 1 gole engel olamazken, yaptığı kritik kurtarışlarla 90 dakikaya damga vurdu. Kalesinde güven veren Uğurcan, 45. dakikada Hakan Arslan'ın uygun durumundaki kafa vuruşunda iyi yer tuttu. 52'de Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden sert şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 64'te de Rybalka'nın füzesinde parmaklarının ucuyla topa müdahale etti. Yaptığı başarılı kurtarışların dışında topu oyuna hızlı sokan yıldız kaleci, dün akşam sahanın başarılı isimleri arasında yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!