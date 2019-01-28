28 Ocak 2019, Pazartesi
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Yusuf’a yeni görev
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Ünal Karaman, dün Yusuf'a farklı bir görev verdi.
Ünal Karaman, dün Yusuf'a farklı bir görev verdi. Yıldız futbolcu, Sivas'a karşı defansif orta saha olarak oynadı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç oyuncu, maçın ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Yusuf, forma giydiği önceki 15 lig maçında ise 4.1 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynadı.
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