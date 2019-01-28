28 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yusuf’a yeni görev

Yusuf’a yeni görev
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Ünal Karaman, dün 'a farklı bir görev verdi.

Ünal Karaman, dün 'a farklı bir görev verdi. Yıldız futbolcu, Sivas'a karşı defansif orta saha olarak oynadı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç oyuncu, maçın ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Yusuf, forma giydiği önceki 15 lig maçında ise 4.1 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sivasda kazanan yok! Sivas'da kazanan yok!
Ünal Karamandan hakem isyanı! Ünal Karaman'dan hakem isyanı!
Uğurcan ne yapsın Uğurcan ne yapsın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör