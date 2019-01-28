28 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Hüseyin’e tam puan
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Bordo-mavililerin 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı.
Bordo-mavililerin 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. Sivasspor'un hücumcularına karşı kritik müdahalelerde bulunan genç oyuncu, hava toplarında da rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!