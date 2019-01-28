28 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin’e tam puan

Hüseyin’e tam puan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Bordo-mavililerin 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı.

Bordo-mavililerin 21 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. 'un hücumcularına karşı kritik müdahalelerde bulunan genç oyuncu, hava toplarında da rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.

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