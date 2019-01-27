27 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan hakem isyanı!

Ünal Karamandan hakem isyanı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

, Sivasspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

'in 19'uncu haftasında kendi sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor puanını 25'e çıkarırken, Trabzonspor ise 30 puana yükseldi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor , önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Ben oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bizim için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Kupada da mücadele eden bir takımız."

"12 günde 4 müsabaka oynadık, 14 oyuncu kullanmışız ağırlıklı olarak. Bugün de teslim olmadık. Pozisyonlara bakınca da galibiyetle dönmemiz işten değildi."

"Sivas'ın golünden önce orta sahada faul yoktu. Oyuncum benim önümde topa vurdu. Çok net görmüştüm. Tabii ki hocamızda art niyet aramıyorum. Böyle takdir etti. Biz de sonrasında gelen konsantrasyon eksikliğiyle golü yedik."

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