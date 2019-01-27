Ünal Karamandan hakem isyanı!

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor puanını 25'e çıkarırken, Trabzonspor ise 30 puana yükseldi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Ben oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bizim için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Kupada da mücadele eden bir takımız."

"12 günde 4 müsabaka oynadık, 14 oyuncu kullanmışız ağırlıklı olarak. Bugün de teslim olmadık. Pozisyonlara bakınca da galibiyetle dönmemiz işten değildi."

"Sivas'ın golünden önce orta sahada faul yoktu. Oyuncum benim önümde topa vurdu. Çok net görmüştüm. Tabii ki hocamızda art niyet aramıyorum. Böyle takdir etti. Biz de sonrasında gelen konsantrasyon eksikliğiyle golü yedik."