Trabzonspor direklere takıldı
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Sivasspor'un golünü Aroune Kone atarken Trabzonspor'u golü Abdülkadir Parmak'ın ayağından geldi. Karşılaşmaya her iki takımında direklerden dönen şutları damga vurdu.
Trabzonspor, bu beraberlik ile puanını 30'a yükseltip 5.sıraya yerleşirken Sivasspor ise 25 puan ile 9.sıradaki yerini korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.
17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.
21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx
Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje
Teknik Direktör: Ersel Uzğur
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx
Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibane
Teknik Direktör: Ünal Karaman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!