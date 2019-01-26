26 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yeter artık!

Yeter artık!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Başakşehir maçında hakem Halit ve VAR hakemi ’un kurbanı olan ’a bir büyük darbe de ’dan geldi. 45 bin bordo-mavili taraftarın; hakem katliamına rağmen sahaya tek bir yabancı madde atmadığı, küfür etmediği, koreografilerle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildiği 12. Adam’a ‘dur’ denildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde evinde 'e mağlup olmuştu. Bordo-mavililer bu maçta 12 kritik hata yapan hakem Halil 'e tepkilerini sürdürürken ikinci bir şoku da açıklamasıyla yaşadı. Meler'in kötü yönetimini protesto eden tribünlere ağır ceza kesildi. PFDK, Kuzey Kale Arkası Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E; Doğu Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E, F; Güney Kale Arkası Alt I, J, K, L ile Üst Aktifbank B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları da bir sonraki ev sahibi olunan maçta bloke edileceğini duyurdu.

PFDK, konu Trabzonspor olunca acımasız bir tavır sergiliyor. 27 bin taraftara, bir başka deyişle stadın 4'te 3'üne kesilen bu cezalar şehirde de tepkiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar "Böyle adalet olmaz. Bizi mağdur ediyorlar. Trabzon, 'nin çimentosudur. Art niyetli insanlar futbolu kullanıyor" ifadelerini kullandılar. Daha önce , Alanya ve Beşiktaş deplasmanlarında da bordo-mavili taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. Ayrıca iç sahada mücadelesi sonrası da tribünlerin büyük bölümüne 'bloke' cezası gelmişti.

TAHKİM'E BAŞVURDULAR

Bordo-mavili kulüp, 'nun verdiği cezalara itiraz edecek. Trabzonsporlu idareciler "Taraftarımız bu ağır cezaları hak etmedi. Bir stadın tamamına yakının cezalandırmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Tahkim'e itirazda bulunacağız" dediler.

CEZA YAĞDI

Karadeniz ekibinde sadece taraftarlara değil herkese ceza yağıyor. Yönetici Özer Özbayraktar, görevli Gökhan Kandemir'e de para ve hak mahrumiyeti cezaları kesildi. Daha önce de yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e 1 maç ceza verilmişti.

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