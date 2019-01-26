Ünal Karamana özel ziyaret

26 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ünal Karaman'a özel ziyaret
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Bordo-mavili kulübün dün yaptığı çalışmada konukları vardı.
Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Özel Harekat Polisleri, Fırtına'nın antrenmanını ziyaret etti. Özel Harekat Polisleri, teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdiler. Toplum Destekli Polis biriminin organizasyonunda kimsesiz çocuklar da formalarıyla idmana geldiler. Ünal Karaman ve futbolcularla tanışma fırsatı yakaladılar.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!