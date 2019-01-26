26 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'a özel ziyaret

Ünal Karamana özel ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Bordo-mavili kulübün dün yaptığı çalışmada konukları vardı.

Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve , Fırtına'nın antrenmanını ziyaret etti. Özel Harekat Polisleri, teknik direktör ile fotoğraf çektirdiler. Toplum Destekli Polis biriminin organizasyonunda kimsesiz çocuklar da formalarıyla idmana geldiler. Ünal Karaman ve futbolcularla tanışma fırsatı yakaladılar.
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