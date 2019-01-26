26 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

'Bizim evlatlarımız'

Bizim evlatlarımız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

, Sosa, Pereira ve Onazi’nin yokluğunda gençlere güvence verdi. Deneyimli hoca “Yenile yenile öğrenecekler” dedi

Bu sezon 'un yaptığı çıkışta büyük rol oynayan teknik direktör , genç oyuncularına moral verdi. , Joao Pereira, Ogenyi Onazi gibi takımın lokomotifi olan oyuncuların yokluğunda genç isimlere önemli görev düştüğünü söyleyen Karaman, bordo- mavili kulübün onların elinde yükseleceğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Taraftar içinde bulunduğumuz durumun farkında ve bize destek veriyor. Gençleri oynatıyoruz. Onlar bizim evladımız. Yenilecekler, dayak yiyecekler, gol atacaklar, kaçıracaklar. Böyle olgunlaşıp öğrenecekler" dedi. Karaman gençlerin hatalarını kaldırabileceklerini belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Ünal Karamana özel ziyaret Ünal Karaman'a özel ziyaret
Yeter artık! Yeter artık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör