'Bizim evlatlarımız'

Ünal Karaman, Sosa, Pereira ve Onazi’nin yokluğunda gençlere güvence verdi. Deneyimli hoca “Yenile yenile öğrenecekler” dedi

Bu sezon Trabzonspor'un yaptığı çıkışta büyük rol oynayan teknik direktör Ünal Karaman, genç oyuncularına moral verdi. Jose Sosa, Joao Pereira, Ogenyi Onazi gibi takımın lokomotifi olan oyuncuların yokluğunda genç isimlere önemli görev düştüğünü söyleyen Karaman, bordo- mavili kulübün onların elinde yükseleceğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Taraftar içinde bulunduğumuz durumun farkında ve bize destek veriyor. Gençleri oynatıyoruz. Onlar bizim evladımız. Yenilecekler, dayak yiyecekler, gol atacaklar, kaçıracaklar. Böyle olgunlaşıp öğrenecekler" dedi. Karaman gençlerin hatalarını kaldırabileceklerini belirtti.