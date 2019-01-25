25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ünal Karaman gençlere güveniyor

Ünal Karaman gençlere güveniyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Süper Lig'in ilk yarısında genç oyuncularının sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan 'da Teknik Direktör , kadro sıkıntısı yaşadığı bu süreçte yine gençlere güveniyor.

Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, başta yönetim ve Teknik Direktör olmak üzere bordo-mavili camia genç oyuncularına güveniyor. Onazi, Pereira ve Sosa gibi önemli ayakların sakatlığının devam etmesi, Amiri ve Hosseini'nin de İran ile Asya Kupası'nda yarı finale yükselmesi nedeniyle bu futbolcularından yararlanamayan Karaman, kadro derinliğini kaybettiği haftalarda genç oyuncularına büyük bir güven duyuyor.

Gençler en önemli koz olacak
Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'e sürekli ilk on birde görev veren deneyimli çalıştırıcı, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde bu isimlerin yanına yeni isimler eklemeyi de planlıyor. Özelikle ilk yarıdaki , ve maçlarında önemli işlere imza atan ve sergiledikleri performans ile büyük bir beğeni kazanan genç isimler, Demir Grup Sivasspor maçında da Karaman'ın en önemli kozları olacak. Kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdan A Takım kadrosuna katılan oyunculardan yeni isimleri kadroya monte ederek zorlu süreci aşmaya çalışacak.

Karaman motive ediyor
Trabzonspor Ünal Karaman, yönetimle birlikte radikal kararlar aldığı sezonda, mevcut kadrosunda yer alan oyuncuları motive etmesi ve hazırlamasıyla da ön plana çıkıyor. Oyuncuların futbol yaşantıları hakkında önemli kararlar vermesi, takımı sahiplenmesi Karaman'ın, ortaya çıkarmış olduğu takım ruhunun en önemli göstergesi. Antrenmanlar öncesi oyuncularıyla bir araya gelmeye özen gösteren bordo-mavili takımın teknik direktörü, geçmişten örnekler vererek, takımın şehir için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların bu konuşmalardan oldukça etkilendikleri ve bunun da antrenmanlar ile maçlarda ortaya konulan mücadeleye yansıdığı belirtiliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonsporda Sivasspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonsporda Olcay Şahanın affı gündemde Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın affı gündemde
Trabzonsporda Karamanı kızdıran sakatlık Trabzonspor'da Karaman'ı kızdıran sakatlık
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör