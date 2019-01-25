25 Ocak 2019, Cuma
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Ünal Karaman: "Ekuban daha iyi olacak"
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Ünal Karaman, bu sezon büyük çıkış yapan Ganalı için, “Daha iyi olacak. O potansiyeli var” dedi
Performansını her geçen hafta ileriye taşıyan Caleb Ekuban'a (7 gol, 2 asist) Ünal Karaman'dan da övgü geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekuban oynadıkça kendini buluyor. Yedek kaldığı dönemde de biz ona hep daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Şu an istikrarlı bir ivme yakaladı. Daha da iyi olacak. Çünkü o potansiyele sahip" yorumunda bulundu.
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