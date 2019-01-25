25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Ekuban daha iyi olacak"

Ünal Karaman: Ekuban daha iyi olacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

, bu sezon büyük çıkış yapan Ganalı için, “Daha iyi olacak. O potansiyeli var” dedi

Performansını her geçen hafta ileriye taşıyan Caleb Ekuban'a (7 gol, 2 asist) Ünal Karaman'dan da övgü geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekuban oynadıkça kendini buluyor. Yedek kaldığı dönemde de biz ona hep daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Şu an istikrarlı bir ivme yakaladı. Daha da iyi olacak. Çünkü o potansiyele sahip" yorumunda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonsporda Karamanı kızdıran sakatlık Trabzonspor'da Karaman'ı kızdıran sakatlık
Gençlik şahlandı Gençlik şahlandı
Trabzonspora çifte moral Trabzonspor'a çifte moral
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör