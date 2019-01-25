Trabzonsporda Sivasspor maçı hazırlıkları

25 Ocak 2019, Cuma
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Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.
Antrenmana, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Joao Pereira ile İran Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı kaydedildi.
Dün yapılan idmanı sakatlanarak yarıda bırakan Tunahan Ergül'ün ise takımla çalıştığı aktarıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Sivas'a hareket edecek.
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