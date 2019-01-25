25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Trabzonsporda Sivasspor maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

, 'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Joao Pereira ile İran 'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı kaydedildi.

Dün yapılan idmanı sakatlanarak yarıda bırakan Tunahan Ergül'ün ise takımla çalıştığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla 'a hareket edecek.

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