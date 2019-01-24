Trabzonsporda Sivasspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok'u deplasmanda 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen akşam antrenmanında bir araya geldi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira ile milli takımda bulunan Amiri ve Hosseini katılmadı. Arjantinli futbolcu Sosa'nın ise salonda çalıştığı belirtildi.
Antrenmanda, Balıkesirspor Baltok maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması, diğer oyuncular ise koşunun ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Çift kale maç bölümünde Ali Osman Karnapoğlu ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Tunahan Ergül, antrenmanı yarıda bıraktı.
Genç futbolcuların yer aldığı antrenmanda sık sık uyarılar yapan teknik direktör Ünal Karaman, ikili mücadeleler sırasında sert müdahalede bulunulmamasını istedi.
Bu arada, antrenmanı tribünden izleyen bordo-mavili taraftarlar, meşale yakarak futbolculara destek verdi.
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