14 Ocak 2019, Pazartesi
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İbanez kalıyor
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Bordo mavili ekipte sol bek Luis Ibanez'in kaderi belli oldu.
Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için Ünal Karaman'ın kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
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