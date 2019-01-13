14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

İbanez kalıyor

İbanez kalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Bordo mavili ekipte sol bek Luis Ibanez'in kaderi belli oldu.

Kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden 'da, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis İbanez'in kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için 'ın kalması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspordan fırtına gibi kamp! Trabzonspor'dan fırtına gibi kamp!
Onur Kıvraktan flaş karar! Onur Kıvrak'tan flaş karar!
Onur Kıvraktan flaş karar! Onur Kıvrak'tan flaş karar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör