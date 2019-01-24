24 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Joao Pereira: "Yakında görüşürüz"

Pereira: Yakında görüşürüz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan ve 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan , kişisel sosyal medya hesabından Bordo-Mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

En kısa zamanda geri dönmek istediğini söyleyen Portekizli sağ bek, "Bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Benim için gerçekten zor bir dönem fakat futbolda bu tür olaylar yaşanabiliyor. Şimdi tedavime odaklanmalıyım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.
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