24 Ocak 2019, Perşembe
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Joao Pereira: "Yakında görüşürüz"
Giriş Tarihi: 24.01.2019
Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan ve 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak olan Joao Pereira, kişisel sosyal medya hesabından Bordo-Mavili taraftarlara mesaj gönderdi.
En kısa zamanda geri dönmek istediğini söyleyen Portekizli sağ bek, "Bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Benim için gerçekten zor bir dönem fakat futbolda bu tür olaylar yaşanabiliyor. Şimdi tedavime odaklanmalıyım. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.
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