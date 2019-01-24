24 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Novak, 2019 yılında da gollerine devam ediyor

Novak, 2019da da gollerine devam ediyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında ’de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu olurken, başarılı oyuncu 2019 yılında da gollerine devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Baltok'u 3-1 yenerek tur atlayan bordo-mavililerde müsabakanın ilk golü Novak'tan gelmişti. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunlardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu olurken, 2019 yılında da 'da gollerine devam etti.

'un Çek savunma oyuncusu 'de giydiği toplam 32 maçta 6 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupasında giydiği iki maçta ise 1 gol kaydederek , Trabzonspor forması altında resmi maçlarda 7 gol kaydetmiş oldu.
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