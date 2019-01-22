22 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

VAR kaosu!

VAR kaosu!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2019

’daki VAR’da bir hakem haftada sadece bir maç yönetirken, bizde ise bu sayı 2-3 olabiliyor. VAR hakemi orada hafta başı bizde maç günü açıklanıyor

skandal bir karara imza atarak - maçının VAR hakemi 'u 24 saat geçmeden Kasımpaşa-Rize karşılaşmasının VAR'ına atadı. Trabzonspor maçında hemen hiçbir pozisyona karışmayan Aydınus'a ödüllendirilir gibi hemen görevlendirilmesi tepki çekti. Ancak MHK'nin uygulamaları bu yönde. Yani bir hakemi art arda görevlendirebiliyor.

Yine VAR sisteminin uygulandığı 'da durum nasıl diye inceledik ve bizden tamamen farklı uygulandığı ortaya çıktı. İspanya'da toplam 20 hakem maçları yönetiyor ve bir hakem haftada sadece bir maçta görevlendiriyor. Yani ya düdük çalıyor ya da VAR'da bulunuyor.

Ayrıca haftanın hakemleri ile birlikte VAR hakemleri de açıklanıyor. 'deki durumun yanlış olduğunu belirten otoriteleri ve eski hakemler şu yorumları yapıyor: "Bizde tam anlamıyla sistemsizlik var. VAR hakemi maçın başlamasına 4-5 saat kala açıklanıyor. Yani MHK bakıyor ve boşta kim varsa onu VAR hakemi yapıyor. Haftanın hakemleri ile birlikte VAR hakemleri de duyurulmalı. MHK başkanı 'Kadrom yeterli' diyor ama sürekli aynı adamlara görev veriyor. VAR hakemi de sadece bir maç yönetmeli."

KADROLU HAKEM Mİ?

Eski hakem ve spor yazarı , hakem Meler ile ilgili geçtiğimiz yıl şu yorumu yapmıştı: "Meler'i Yusuf Namoğlu çok tutuyor. O kadar ki; talimatlarına uymamasına rağmen, FIFA'ya doğru olmayan beyanda bulunarak onu FIFA hakemi yaptı. Bir hakem hatalarına rağmen taltif ediliyorsa; benim aklıma 'Bu hakem yetenekli mi, yoksa seçilmiş mi?' sorusu geliyor. Galatasaray-Başakşehir maçına Halil atandı. Bu atamayla birlikte Meler, Başakşehir'in 'kadrolu hakemi' olma yolunda ilerlemesini sürdürdü. Meler, ligin ikinci yarısında Başakşehir'in ve ile oynadığı maçları da yönetti. Çok mu başarılıydı?

AK PARTİLİ CORA: ARTIK YETER

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, hakem Umut Meler'e tepki gösterdi. Cora "Hakemleriniz bizi katletti. VAR odası bu işbirliğinin içerisinde. Bu pervasızlığa sessiz kalmayacağız. Türk futbolunu zerre kadar düşünüyorsanız bu maçı tekrar izleyin inceleyin. Ayıp, yeter artık" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Futbol sahada oynansın, masa başında değil "Futbol sahada oynansın, masa başında değil"
Usta yorumcudan sert sözler! Aydınustan midem bulandı Usta yorumcudan sert sözler! "Aydınus'tan midem bulandı"
Usta yorumcudan sert sözler! Aydınustan midem bulandı Usta yorumcudan sert sözler! "Aydınus'tan midem bulandı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör