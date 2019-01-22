22 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Halil Umut Meler en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı

Halil Umut Meler en fazla Trabzonspor maçlarına çıktı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, bu sezon 'de geride kalan 18 haftada en fazla 'un maçlarını yönetti. Toplamda 6 defa bordo-mavili takımın karşılaşmalarında görev alan Meler, bunların 4'ünde düdük çalarken, 1'er kez de VAR ve olarak hizmet verdi.

Spor Toto 'in 18. haftasında , sahasında karşılaştığı lider 'e 4-2 mağlup oldu. Bu maçta en çok konuşulan ise hakem oldu. Özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini alan Meler, daha önce de (MHK) tarafından 5 defa Trabzon temsilcisinin müsabakalarına atandı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. ekibinin Meler yönetiminde kaybettiği tek maç da Başakşehir karşılaşması.

EN KRİTİK MAÇLARDA MELER

Halil Umut Meler, Trabzonspor'un bu sezon oynadığı en kritik maçlara atan isim olu. 32 yaşındaki hakem, bordo-mavililerin M.Başakşehir, ve ile oynadığı mücadelelerde hakem olarak görev alırken, müsabakasının ise Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı ().
Meler'in aynı zamanda bu sezon karşılaşmalarında en fazla düdük çaldığı takım da Trabzonspor. 4 kez bordo-mavili takımın maçlarına atanan tecrübeli hakem, söz konusu mücadelelerde 19 defa sarı kartına başvurdu. Bu kartların 10'unu Karadeniz temsilcisine karşı kullanan H.Umut Meler, 9 kez ise rakip için kartını çıkardı.

Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Trabzonspor maçları şöyle:

4. hafta Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (AVAR)
7. hafta Trabzonspor: 4 - : 2 (VAR)
8. hafta Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Hakem)
13. hafta Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Hakem)
16. hafta Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Hakem)
18. hafta Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4 (Hakem)

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