25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın affı gündemde

Trabzonsporda Olcay Şahanın affı gündemde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'da bir süredir olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 'ın affı gündeme geldi.

'de ilk yarının tamamlanmasının ardından bordo-mavili takımın bırakıp satış listesine koyduğu 'ın yeniden takıma dönmesi gündeme geldi. Satış listesine konmasının ardından herhangi bir takıma transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncu, Tesisleri'nde antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı kaldığı dönemde tutumu ve davranışlarıyla yeniden affı gündeme gelen Olcay Şahan, performans anlamında takıma dönmek için elinden geleni yapacağını belirtmişti.

yönetimi de kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu görüşmede iki tarafta belli konularda anlaşmaya varabilirse, Teknik Direktör 'ın fikri alınacak. Yaşanan tatsızlık sonrası Olcay Şahan'ın, Karaman'dan özür dilemesi durumunda yönetim de oyuncunun affedilmesini gündemine alarak yeniden takıma dönmesinin yolunu açacak.

tahtasının açılmadığı dönemde Olcay'ın affedilme olasılığının yüksek olduğu bu dönemde her oyuncusundan yararlanmak isteyen Ünal Karaman'ın bu konuda vereceği karar etkili olacak.

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