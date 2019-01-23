23 Ocak 2019, Çarşamba
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Sosa koşulara başladı
Giriş Tarihi: 23.01.2019
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Jose Sosa, bir aylık aranın ardından koşulara başladı.
Arjantinli oyuncu önceki gün yapılan antrenmanda takımda ayrı olarak koşu yaparken, hafta sonuna kadar kendisini deneyeceği ancak Sivas deplasmanında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.
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