23 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sosa koşulara başladı

Sosa koşulara başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2019

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , bir aylık aranın ardından koşulara başladı.

Arjantinli oyuncu önceki gün yapılan antrenmanda takımda ayrı olarak koşu yaparken, hafta sonuna kadar kendisini deneyeceği ancak deplasmanında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.
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