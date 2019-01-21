Halil Umut Meler’e büyük tepki
Trabzonspor’da Caleb Ekuban’ın ceza sahası içinde düşürülmesini es geçen Meler, Başakşehir’in attığı ikinci golden önce Abdülkadir Ömür’e yapılan faulü de es geçti
Trabzonspor-Başakşehir maçına hakem hataları damga vurdu. Bordo-Mavili yönetim, hakem Halil Umut Meler'in yönetimine büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında Ekuban'ın Başakşehir ceza sahası içinde düşürülmesini es geçen Meler, taraftarlar tarafından büyük tepki çekti... Ekuban'ın pozisyonu yaşandığında Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Karadeniz Fırtınası'nın ikinci tepkisi ise Başakşehir'in ikinci golünden önce yaşanan pozisyonaydı. Clichy'nin attığı golden önce Arda Turan, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı. Bu pozisyonda VAR devreye girmedi. Halil Umut Meler, Trabzonspor'un İstanbul'da Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta da yönetimiyle Bordo- Mavililer'in tepkisini çekmişti. Meler, o maçta Adriano'nun Amiri'ye yaptığı sert hareketi görememiş, Trabzon'un bir penaltısını da atlamıştı.
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