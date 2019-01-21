21 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Halil Umut Meler’e büyük tepki

Halil Umut Meler’e büyük tepki
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2019

’da Caleb Ekuban’ın ceza sahası içinde düşürülmesini es geçen Meler, ’in attığı ikinci golden önce ’e yapılan faulü de es geçti

- maçına hakem hataları damga vurdu. Bordo-Mavili yönetim, hakem 'in yönetimine büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında Ekuban'ın Başakşehir ceza sahası içinde düşürülmesini es geçen Meler, taraftarlar tarafından büyük tepki çekti... Ekuban'ın pozisyonu yaşandığında Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Karadeniz Fırtınası'nın ikinci tepkisi ise Başakşehir'in ikinci golünden önce yaşanan pozisyonaydı. Clichy'nin attığı golden önce , 'ün ayağına bastı. Bu pozisyonda VAR devreye girmedi. Halil Umut Meler, Trabzonspor'un 'da 'a karşı oynadığı maçta da yönetimiyle Bordo- Mavililer'in tepkisini çekmişti. Meler, o maçta Adriano'nun Amiri'ye yaptığı sert hareketi görememiş, Trabzon'un bir penaltısını da atlamıştı.

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