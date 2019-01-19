19 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2019

, 'in 18. haftasında yarın 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda taktik çalışması yapan takımın, yarın ki maç için kampa girdiği aktarıldı.

Ligin 17. haftasında 'la oynanan maçta yaşadığı sakatlığa bağlı olarak ameliyat edilen ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Onazi de antrenmanı izledi.

Öte yandan, yaşadığı 'da bir süredir tedavi gören bordo-mavili takımın taraftarı Aydın'ın antrenman öncesi Karaman ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.

Futbolcular ve Karaman'ın imzasını taşıyan forma hediye edilen Mehmet Can'ın, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. benim canım. İnşallah yarın da güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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