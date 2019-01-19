Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'ndan karşı karşıya gelecek. Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda mücadele edeceği Trabzonspor ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9'a 6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla zirvede yer alırken, bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak rakibinin arkasında ikinci sırada bulunuyor.



TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı 20 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.



Ligde 22. randevu

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.



Başakşehir 7 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.



Robinho ve Serdar ilk kez

Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve Serdar Taşçı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.

