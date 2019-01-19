19 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında ile , Medical Park Stadı'ndan karşı karşıya gelecek. Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'de yarın deplasmanda mücadele edeceği ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 9'a 6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla zirvede yer alırken, bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak rakibinin arkasında ikinci sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı 20 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 22. randevu

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda ekibinin attığı 22 gole karşılık temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.

Başakşehir 7 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.

Robinho ve Serdar ilk kez

Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve , Teknik Direktör 'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.

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