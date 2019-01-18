Ömer Sağıroğlu:: “Transfer yasağını fırsat olarak görüyorum”

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer yasağının beklenen bir süreç olduğunu belirterek, “Trabzonspor Kulübü adına ben bunu fırsat olarak görüyorum. En azından taraftarın transfer heyecanı ortadan kalkmış oldu” dedi.

FIFA'nın, Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırmamasını değerlendiren Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavililerin FIFA'da 18 tane dosyasının olduğunu belirtti. Sağıroğlu, ayrıca yasağın Trabzonspor için bir avantaj olduğuna da dikkat çekti.

Trabzonspor'un kurtuluş reçetesinin gençler olduğunu vurgulayan Ömer Sağıroğlu, "Transfer yasağı beklenen bir süreçti. Çünkü FIFA'da 18 tane dosyamız var. Bunların her birini de ödemek de aşağı yukarı 40 milyon TL'den 100 milyon TL'ye rakamlar. Dolayısıyla Trabzonspor'un ekonomik olarak tamamen tıkandığı pozisyonda onu aştırma şansımız tabii ki olmadı. Transfer yasağımız bekleniyordu ve geldi. Avantaj mı, dezavantaj mı bunu bana sorarsanız avantaj. Gençler için bir fırsat. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi zaten alttan gelecek olan gençlerdir. Trabzonspor Kulübü adına ben bunu fırsat olarak görüyorum. En azından taraftarın transfer heyecanı ortadan kalkmış oldu. Trabzonspor'un taraftarı daha mantıklı ve akıllıca bu takımı desteklemek zorunda. Beklenen bir süreçti. Maalesef transferimiz tıkandı" açıklamasında bulundu.



"Transferler yapılmış fakat kimse bir şey ödememiş"

FIFA'da kapanan dosyaların olduğunu da sözlerine ekleyen Sağıroğlu, "Milan'a, Sosa ve Kucka'dan dolayı verecek olduğumuz ciddi bir rakam vardı. Onu vermeseydik o da sıralamada olacaktı. Sonra Mas'ın, Suk'un var. Bugüne kadar eski oyuncularla transferler yapılmış fakat kimse bir şey ödememiş. Sonuçta bunlar bizim yönetimimiz zamanında geldi ve resmen takoz oldu. Bunları ödeyeceğiz. Sonuçta Trabzonspor'un borcu, ödemek için kaynak oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah Trabzonspor'u bu çıkmazdan kurtarırız" şeklinde konuştu.



"Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız"

Hem borçları ödemek hem de çarkı döndürmek zorunda olduklarını dile getiren bordo-mavili kulübün genel sekreteri, "Olcay konusu yönetim kurulu ve teknik kadronun düşüncesiyle olacak. Buna ben tek başıma cevap vermem son derece yanlış olur. Toplanırız, bir yol haritası belirleriz. Başakşehir maçına Sosa yetişmez. Onazi sezonu kapatmış gibi duruyor. Toure yetişti, oynar diye düşünüyoruz. 2 İranlı oyuncumuz da olmayacak. Balıkesir maçındaki kadroya çok benzer bir kadro ile beraber sahaya çıkacağız diye bekliyorum. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bankalarla görüşmelerdeyiz. Türk futbolunu kurtaracak olan bankaların aldığı bir karar var. Trabzonspor'a kalacak olan para bütün gelirler haricinde yaklaşık 50 milyon TL gibi duruyor. Biz bununla birlikte çarkı döndürmek durumundayız. Hem borçları ödeyeceğiz, hem de çarkı döndürmek zorundayız. Bütün planı, projeyi buna göre yapmamız lazım. Yetmiyor olabilir ama üreteceğiz. Oyuncu üreteceğiz, üretilen oyuncuları da ister istemez bir dönem sonra paraya çevireceğiz. Trabzonspor'un yaşama kaynağı olacak. Bunun haricinde kimse bizden fuzuli yere transfer beklemesin, öyle bir şey yok. Artık o hayal ortadan kalktı. 'Bu denizde bu kadar balık' diye bir tabir vardır, biz de bunu yapacağız" diye konuştu.



"Taraftar SMS kampanyasına ilgi göstermedi"

Trabzonspor'un başlattığı SMS kampanyasına taraftarların beklenilen ilgiyi göstermediğini kaydeden Ömer Sağıroğlu, "Taraftarların ilgisizliği beni çok derece üzdü. Geldiğimiz dönemde gerçekten gecemizi, gündüzümüze katarak her şekilde İstanbul'daki ve buradaki yöneticiler kendi işlerimizden daha fazla mesai veriyoruz. Fakat taraftarlarımız maalesef bol kepçeden dağıtıyor. Transfer istiyor. Trabzonspor'u bulunduğu yerden tüm camia ile birlikte ortadan kaldırabiliriz. Bir SMs kampanyası başlattık ama bunu yakalayamadık. Ama aynı taraftar transfer istiyor. Taraftar ve camia eğer şu kurtuluş pozisyonunda takımına sahip çıkmazsa işimiz zor. Biz camia ile birlikte ayağa kalkabiliriz. Bu cenazeyi kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

