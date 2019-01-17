M’bia boşta

Adı sık sık Trabzonspor ile anılan Stephane M'bia, Toulouse ile olan sözleşmesini feshetti.

Adı sık sık Trabzonspor ile anılan Stephane M'bia, Toulouse ile olan sözleşmesini feshetti. Bordo- mavili taraftarlar sosyal medyadan yönetimi mesaj yağmuruna tutarak, transfer yasağının kalkması durumunda 32 yaşındaki ön liberonun alınmasını talep etti.