17 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

M’bia boşta

M’bia boşta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Adı sık sık ile anılan Stephane M'bia, ile olan sözleşmesini feshetti.

Adı sık sık ile anılan Stephane M'bia, ile olan sözleşmesini feshetti. Bordo- mavili taraftarlar sosyal medyadan yönetimi mesaj yağmuruna tutarak, transfer yasağının kalkması durumunda 32 yaşındaki ön liberonun alınmasını talep etti.

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