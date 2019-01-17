17 Ocak 2019, Perşembe
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2 genç imza
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Antalya kampına denenen genç oyuncular Oğuzhan Açıl ve Ali Osman Karnapoğlu ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı.
Antalya kampına denenen genç oyuncular Oğuzhan Açıl ve Ali Osman Karnapoğlu ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı. İkisi de stoper olan futbolcuların kamp performansı teknik direktör Ünal Karaman tarafından beğenilmişti.
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