17 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

2 genç imza

2 genç imza
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

kampına denenen genç oyuncular ve ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

kampına denenen genç oyuncular ve ile 2023'e kadar profesyonel sözleşme imzalandı. İkisi de stoper olan futbolcuların kamp performansı teknik direktör tarafından beğenilmişti.

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