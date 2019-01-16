16 Ocak 2019, Çarşamba
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Yabancı sayısı 11’e indi
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Karadeniz ekibi, TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi.
Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, İbanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan bordomavililer, elindeki yabancı oyuncuların hepsinden istifade etti.
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