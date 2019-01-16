Yabancı sayısı 11’e indi

Karadeniz ekibi, TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi.

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Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, İbanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan bordomavililer, elindeki yabancı oyuncuların hepsinden istifade etti.