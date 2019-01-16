16 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yabancı sayısı 11’e indi

Yabancı sayısı 11’e indi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

ekibi, 'nin belirlediği 14 kişilik kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi.

Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, İbanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan bordomavililer, elindeki yabancı oyuncuların hepsinden istifade etti.
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