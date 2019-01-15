15 Ocak 2019, Salı
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4 GENÇ OYUNCU DAHA
Altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan devre arası kampına denemek için götürülen 10 oyuncuya 4 isim daha eklendi. U21'den orta saha oyuncuları Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur, Behlül Aydın'ın teknik direktör Ünal Karaman tarafından A takımla antrenmanlara alınacağı ve performanslarına göre kalıp kalmayacağına karar verileceği ifade edildi.
Yasak gençleri vurur
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Fırtına'nın 1461 Trabzon'dan Antalya kampına götürdüğü Bahadır Han Güngördü (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), Serkan Asan (sağ bek), Burak Temur (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun (sol bek) FIFA'nın transfer yasağına takılabilir.
FIFA'nın pilot takım olmasına rağmen 1461 Trabzon'u farklı bir kulüp statüsünde kabul etmesi nedeniyle genç oyuncuların A takıma yükselmesinin yasağın devam etmesi durumunda imkansız olduğu belirtildi.
4 GENÇ OYUNCU DAHA
Altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan devre arası kampına denemek için götürülen 10 oyuncuya 4 isim daha eklendi. U21'den orta saha oyuncuları Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur, Behlül Aydın'ın teknik direktör Ünal Karaman tarafından A takımla antrenmanlara alınacağı ve performanslarına göre kalıp kalmayacağına karar verileceği ifade edildi.
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