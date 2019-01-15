15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Yasak gençleri vurur

Yasak gençleri vurur
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Fırtına'nın 'dan kampına götürdüğü Bahadır Han Güngördü (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), Serkan Asan (sağ bek), Burak Temur (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha) ve Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun (sol bek) 'nın transfer yasağına takılabilir.

'nın pilot takım olmasına rağmen 'u farklı bir kulüp statüsünde kabul etmesi nedeniyle genç oyuncuların A takıma yükselmesinin yasağın devam etmesi durumunda imkansız olduğu belirtildi.

4 GENÇ OYUNCU DAHA

Altyapıdan ve 1461 'dan devre arası kampına denemek için götürülen 10 oyuncuya 4 isim daha eklendi. U21'den orta saha oyuncuları Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur, Behlül Aydın'ın teknik direktör tarafından A takımla antrenmanlara alınacağı ve performanslarına göre kalıp kalmayacağına karar verileceği ifade edildi.
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