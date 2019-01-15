15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Balıkesir maçı 5 TL

Balıkesir maçı 5 TL
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Bordo-mavili takımın 'nda ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Yarın saat 20.30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: : 50 , VIP Silver: 25 TL, 1. Kategori 10 TL, 2. Kategori 5 TL, 3. Kategori 5 TL ve misafir takım 5 TL.
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