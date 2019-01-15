15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Maliyet 70 milyon TL

Maliyet 70 milyon TL
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

ekibinin yönetimi, geçmişin ağır mali yükünden kurtulmak için adımlar atıyor.

Yaklaşık 220 milyon olan takım maliyetini 7 aylık görev süresinde 70 milyon TL'ye çeken yönetimi, öz kaynaklara yönelerek yeni bir döneme girmiş durumda.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
10 milyon cepte 10 milyon cepte
Yasak gençleri vurur Yasak gençleri vurur
Balıkesir maçı 5 TL Balıkesir maçı 5 TL
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör