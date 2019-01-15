15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Lidere gözdağı

Lidere gözdağı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Şahin, “Hem kupada hem de ligde hedeflerimiz var. ile aramızdaki puan farkı altı. Bunu kapatmak için kazanacağız” dedi.

, 'nda ve ligdeki maçlarını kazanacaklarını söyledi. Kupada turu geçmeyi, Başakşehir'den de 3 puan almayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Balıkesir iyi takım ama biz turu geçeriz. Ligde de bütün maçları 3 puan olarak düşünüyoruz. Başakşehir sınavı da bunlardan biri. Gülen taraf olmak istiyoruz. Her 3 puan mühim ama hemen önümüzde lider olan Başakşehir karşılaşması çok daha önemli" dedi.

6 PUANLIK FARK KAPANACAK

ŞAHIN şöyle devam etti: "Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Bu kritik dönemlerin ardından rahata ereceğiz. Biz kendimize güvenirsek, el ele verirsek her zorluğu aşarız. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım. Her an bizim yanımızda dursunlar ve desteklerini hissettirsinler. Bu bizim için çok önemli."

2 İYİ 1 KÖTÜ HABER

Haluk Şahin, sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek" diye konuştu.

ONUR'A VEDA TÖRENİ

İahin, sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan 'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesini yorumladı. Bordomavili yönetici, "Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadesini kullandı.
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