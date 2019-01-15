15 Ocak 2019, Salı
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6 PUANLIK FARK KAPANACAK
ŞAHIN şöyle devam etti: "Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Bu kritik dönemlerin ardından rahata ereceğiz. Biz kendimize güvenirsek, el ele verirsek her zorluğu aşarız. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım. Her an bizim yanımızda dursunlar ve desteklerini hissettirsinler. Bu bizim için çok önemli."
2 İYİ 1 KÖTÜ HABER
Haluk Şahin, sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek" diye konuştu.
ONUR'A VEDA TÖRENİ
İahin, sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesini yorumladı. Bordomavili yönetici, "Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadesini kullandı.
Lidere gözdağı
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Futbol Şube Sorumlusu Şahin, “Hem kupada hem de ligde hedeflerimiz var. Başakşehir ile aramızdaki puan farkı altı. Bunu kapatmak için kazanacağız” dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Türkiye Kupası'nda Balıkesir ve ligdeki Başakşehir maçlarını kazanacaklarını söyledi. Kupada turu geçmeyi, Başakşehir'den de 3 puan almayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Balıkesir iyi takım ama biz turu geçeriz. Ligde de bütün maçları 3 puan olarak düşünüyoruz. Başakşehir sınavı da bunlardan biri. Gülen taraf olmak istiyoruz. Her 3 puan mühim ama hemen önümüzde lider olan Başakşehir karşılaşması çok daha önemli" dedi.
6 PUANLIK FARK KAPANACAK
ŞAHIN şöyle devam etti: "Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Bu kritik dönemlerin ardından rahata ereceğiz. Biz kendimize güvenirsek, el ele verirsek her zorluğu aşarız. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım. Her an bizim yanımızda dursunlar ve desteklerini hissettirsinler. Bu bizim için çok önemli."
2 İYİ 1 KÖTÜ HABER
Haluk Şahin, sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek" diye konuştu.
ONUR'A VEDA TÖRENİ
İahin, sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesini yorumladı. Bordomavili yönetici, "Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadesini kullandı.
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